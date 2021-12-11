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السبت، 11-12-2021 03:34 م

مصدر يكشف لـ"الوكيل الاخباري" حقيقة نقص بعض الأنواع من مطاعيم كورونا

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الوكيل الاخباري - أكد مصدر مطلع في وزارة الصحة أن جميع المطاعيم في مراكز التطعيم متوفرة بشكل جيد.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الاخباري" إن مطاعيم فايز وسينوفارم تتوفر في مراكز التطعيم بالجرعتين مشيرا أن الاقبال حالياً على مطعوم فايزر أكثر من غيره من المطاعيم.

 

وأضاف أن مطعوم أسترازينيكا متوفر أيضاً لمن يرغب بتلقي الجرعة الثانية منه، شأنه شأن مطعوم سينوفارم، ويمكن إعطاء الجرعة الثانية منه من مطعوم فايزر.

 

وأوضح إن الجرعة الثالثة يمكن إعطاءها من المطاعيم الأخرى، إلا أن المواطنين يفضلون فايزر لغايات تتعلق بالسفر.

 

وختم المصدر حديثه لـ"الوكيل الاخباري" بدعوة المواطنين لتلقي المطاعيم والاقبال عليها، مؤكدا أن جميع المطاعيم آمنة، وهي السبيل للتخفيف من انتشار فيروس كورونا والتخفيف من حدة الإصابة به.

 




 

 


 

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