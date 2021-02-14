مصدر يكشف لـ الوكيل سيناريوهات ستطبق في حال ارتفاع الاصابات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اكدت لجنة الاوبئة انه سيتم مراقبة وضع المنحنى الوبائي خلال الاسبوعين القادمين ، واشارت انه في حال وصلت الفحوصات الايجابية لحد 8 بالمائة سيستوجب الامر التفكير بشكل حقيقي بقرارات صارمة .ووفق مصدر في اللجنة ان من ضمن التوصيات التي تم اقتراحها في حال وصلنا الى هذه المرحلة إعادة فرض حظر الجمعة، وزيادة عدد ساعات الحظر .وقال المصدر ان جميع التوصيات والإجراءات المستقبلية المتوقعة ستكون تباعاً، وحسب الوضع الوبائي المستجد في المملكة خلال الايام او الاسابيع القليلة المقبلة.