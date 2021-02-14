مصدر يكشف لـ الوكيل سيناريوهات ستطبق في حال ارتفاع الاصابات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
اكدت لجنة الاوبئة انه سيتم مراقبة وضع المنحنى الوبائي خلال الاسبوعين القادمين ، واشارت انه في حال وصلت الفحوصات الايجابية لحد 8 بالمائة سيستوجب الامر التفكير بشكل حقيقي بقرارات صارمة . اضافة اعلان
ووفق مصدر في اللجنة ان من ضمن التوصيات التي تم اقتراحها في حال وصلنا الى هذه المرحلة إعادة فرض حظر الجمعة، وزيادة عدد ساعات الحظر .
وقال المصدر ان جميع التوصيات والإجراءات المستقبلية المتوقعة ستكون تباعاً، وحسب الوضع الوبائي المستجد في المملكة خلال الايام او الاسابيع القليلة المقبلة.