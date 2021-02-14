الأحد 14-02-2021
الوكيل الاخباري
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اجتماع طارىء للجنة الاوبئة وترقب لتوصيات صارمة بالاردن

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اجتماع طارىء للجنة الاوبئة وترقب لتوصيات صارمة بالاردن

الأحد، 14-02-2021 04:19 م

مصدر يكشف لـ الوكيل سيناريوهات ستطبق في حال ارتفاع الاصابات

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت لجنة الاوبئة انه سيتم مراقبة وضع المنحنى الوبائي خلال الاسبوعين القادمين ، واشارت انه في حال وصلت الفحوصات الايجابية لحد 8 بالمائة سيستوجب الامر التفكير بشكل حقيقي بقرارات صارمة . 
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ووفق مصدر في اللجنة ان من ضمن التوصيات التي تم اقتراحها في حال وصلنا الى هذه المرحلة إعادة فرض حظر الجمعة، وزيادة عدد ساعات الحظر .

وقال المصدر ان جميع التوصيات والإجراءات المستقبلية المتوقعة ستكون تباعاً، وحسب الوضع الوبائي المستجد في المملكة خلال الايام او الاسابيع القليلة المقبلة.

 




 

 


 

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