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الأربعاء، 22-12-2021 01:20 م

مصدر يكشف معلومات جديدة عن الطبيب المصاب بكورونا الذي ضُبط خلال ممارسة عمله

تعريف-مهنة-الطبيب


الوكيل الاخباري - كشف مصدر مطلع تفاصيل جديدة عن الطبيب المصاب بكورونا والذي تم ضبطه قبل أيام خلال ممارسته عمله في عيادته رغم إصابته بالفيروس.

 

وقال المصدر لـ"الوكيل الاخباري" إن الطبيب المذكور هو طبيب عام في وزارة الصحة، ويعمل بعد انتهاء دوامه في مركز طبي له بإحدى ضواحي العاصمة عمان.

 

وبين أن الطبيب تم إحالته الى المستشفى الميداني ليكمل علاجه من فيروس كورونا، فيما سيتم تحويله إلى المدعي العام بعد استكمال مراحل علاجه وشفاءه من الفيروس.

 

واستنكر مواطنون تصرف الطبيب الذي من المفترض أن يكون هو من ينصح المواطنين من خطر الفيروس، لا أن يمارس عمله وهو يعلم إصابته بالفيروس، ما يرفع خطر نقل العدوى إلى آخرين قد لا يستطيعوا مجابهة الفيروس، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية.

 

وكان محافظ العاصمة ياسر العدوان قال إنه تم ضبط طبيب يمارس عمله داخل عيادته وهو مصاب بكورونا وتم تحويله الى المستشفى الميداني لاستكمال فترة الحجر.

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وأكد العدوان أنه سيتم تحويل الطبيب إلى المدعي العام بعد انتهاء فترة الحجر وشفائه من الفيروس.

 

 

 




 

 


 

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