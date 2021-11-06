مصدر ينفي إلغاء العمل بنظام التناوب في المدارس الحكومية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر مطلع الغاء وزارة التربية والتعليم العمل بنظام التناوب وعودة الدوام بشكل يومي في المدارس الحكومية.



وشدد على أن الوزارة تعمل وفقا للبروتوكول الصحي الذي أقرته الجهات الصحية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.



وجاءت تصريحات المصدر رداً على استفسارات اولياء امور لموقع الوكيل الاخباري حول قيام بعض المدارس الحكومية بتحويل داومها الى شكل يومي في بعض مناطق المملكة .

اضافة اعلان