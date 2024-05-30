مصدر ينفي ما يتم تداوله حول قدوم المولود الجديد لولي العهد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر ما تم تداوله حول قدوم المولود الجديد للأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

اضافة اعلان



وأوضح المصدر،لموقع الوكيل الاخباري ، أن الصورة المتداولة، التقطت في 2019، خلال تقديم جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد، التهاني لسمو الأمير هاشم بن الحسين، بقدوم مولوده سمو الأمير محمد الحسن بن هاشم.



وأكد المصدر، أن موعد ولادة المولود الجديد لسمو الأمير حسين وعقيلته سمو الأميرة رجوة، بتاريخ لاحق من الصيف الحالي، مشددًا على ضرورة تداول الأخبار من المصادر الرسمية والمعتمدة، وتحري الدقة في نقل المعلومات.



