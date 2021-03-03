مصدر ينفي نية الحكومة إغلاق المطارات

الوكيل الإخباري - نفى مصدر حكومي، الأربعاء، عزم الحكومة لإغلاق مطارات الأردن أمام حركة السفر.

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وأضاف المصدر، خلال تصريحات صحافية ، أن "الباب مفتوح أمام الحكومة لاتخاذ إجراءات مشددة في المطارات الأردنية على أن لا تصل إلى حد الإغلاق"، للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لتطور الوضع الوبائي في المملكة.



وتابع " هنالك إجراءات مخبرية ووبائية مشددة يتم اتخاذها لرصد السلالات المتحورة للفيروس".



وأشار إلى أن وزارة النقل تتابع إجراءات الطيران، وحركة المسافرين والقادمين باستمرار، وتقييم الإجراءات المتبعة في المطارات.

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