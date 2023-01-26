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الخميس، 26-01-2023 07:26 م

مصدر ينفي وقف الإعفاءات الطبية في المملكة

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - نفى مصدر مسؤول ما يتم تداوله حول وقف الإعفاءات الطبية في المملكة ،والتي تمنح للمواطنين عن طريق النواب من قبل رئاسة الوزراء . 

وأكد المصدر في تصريحات صحفية أن وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية ، وجيه عزايزة ناقش، خلال اجتماعات اللجنة المالية في مجلس النواب  ملف الإعفاءات الطبية وعلى ضوء ذلك تم تشكيل لجنة للبحث في أسس منحها . 

وأشار المصدر إلى أن التوجه لبحث أسس منح الإعفاءات يأتي لتصويب الأوضاع والخلل القائم، وترتيب آلية المنح بما يحقق العدالة والمساواة للمنتفعين منها. 

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