مصدر ينفي وقف الإعفاءات الطبية في المملكة

الوكيل الاخباري - نفى مصدر مسؤول ما يتم تداوله حول وقف الإعفاءات الطبية في المملكة ،والتي تمنح للمواطنين عن طريق النواب من قبل رئاسة الوزراء .
وأكد المصدر في تصريحات صحفية أن وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية ، وجيه عزايزة ناقش، خلال اجتماعات اللجنة المالية في مجلس النواب ملف الإعفاءات الطبية وعلى ضوء ذلك تم تشكيل لجنة للبحث في أسس منحها .
وأشار المصدر إلى أن التوجه لبحث أسس منح الإعفاءات يأتي لتصويب الأوضاع والخلل القائم، وترتيب آلية المنح بما يحقق العدالة والمساواة للمنتفعين منها.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة