مصدر ينفي وقف الإعفاءات الطبية في المملكة

الوكيل الاخباري - نفى مصدر مسؤول ما يتم تداوله حول وقف الإعفاءات الطبية في المملكة ،والتي تمنح للمواطنين عن طريق النواب من قبل رئاسة الوزراء .



وأكد المصدر في تصريحات صحفية أن وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية ، وجيه عزايزة ناقش، خلال اجتماعات اللجنة المالية في مجلس النواب ملف الإعفاءات الطبية وعلى ضوء ذلك تم تشكيل لجنة للبحث في أسس منحها .



وأشار المصدر إلى أن التوجه لبحث أسس منح الإعفاءات يأتي لتصويب الأوضاع والخلل القائم، وترتيب آلية المنح بما يحقق العدالة والمساواة للمنتفعين منها.

اضافة اعلان