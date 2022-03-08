مصدر يوضح حول مصير الطلبة العائدين من أوكرانيا

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد مصدر حكومي أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حول دراسة الطلبة الأردنيين القادمين من أوكرانيا منوها أن سلامتهم هي الأولى خلال الفترة الحالية .

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وأضاف المصدر اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن على الطلبة الأردنيين القادمين من أوكرانيا استكمال فصلهم الدراسي الحالي إلكترونيا "عن بُعد" في جامعاتهم الأوكرانية.



" مسألة ضم الطلبة الأردنيين القادمين من أوكرانيا للجامعات الأردنية غير مطروح في الوقت الراهن ، إلى حين وضوح الأمور أكثر حول الأزمة هناك ، إضافة إلى أن الدراسة بالجامعات الأوكرانية متاحة عن بُعد في الوقت الحالي ولن ينقطع الطلاب عن دراستهم" وفق المصدر ذاته.



وأشار إلى أن وزارة الخارجية بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتابعان الأحداث في كل الدول التي يطرأ عليها ظروف استثنائية ويتواجد بها طلبة أردنيين .





