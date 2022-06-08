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الأربعاء، 08-06-2022 06:16 م

مصر: تزويد الأردن بالغاز يجري وفق الكميات المطلوبة

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الوكيل الاخباري - أكد وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، أن تزويد الأردن بالغاز الطبيعي المصري يتم وفقا لكامل الكميات المطلوبة من الجانب الأردني دون انقطاع.

وبخصوص نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي الأردنية، قال: ننتظر استكمال الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية الثنائية والفنية للبدء بضخ الغاز المصري إلى لبنان، بما في ذلك إجراءات وموافقات التمويل من البنك الدولي والموافقات السياسية من الولايات المتحدة بهذا الخصوص.

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