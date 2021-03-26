الجمعة 26-03-2021
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الجمعة، 26-03-2021 03:45 م

دراسة للوضع الوبائي الراهن

مصير الحظر الشامل الجمعة خلال أيام

ويل
أرشيفية


الوكيل الإخباري - يتساءل الأردنيون حول ما إذا سيستمر الحظر الشامل يوم الجمعة ،وما إذا ستعدل الحكومة عن قرارها ، حيث أشارت في وقت سابق ، أنها ستعيد النظر ، في الأمر نهاية الشهر الحالي .

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مصير الحظر الشامل الجمعة ، بات محطّ اهتمام الأردنيين ، خاصة في الفترة الحالية ، حيث أن فصل الصيف "على الأبواب " ، ويجدون يوم الجمعة "منفسا لهم" ، كونها عطلة رسمية ، وفرصة للتنزّه والاستمتاع بمناظر الطبيعة الخلّابة.

 

اليوم ، أضحى الأمر مختلفا ، نتيجة لقفزات متتالية في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في المملكة ، حيث أن الحكومة تعيد النظر في القرارات الصارمة بشكل دوري ، أمام أولويتها في حسر الوباء ، على وقع تراجع الوضع الوبائي .

 

أيام قليلة وتفصل الأردنيين ، عن قرار الحكومة المتعلّق بمصير الحظر الشامل يوم الجمعة ، الذي أضحى في أولويات الترقّب الشعبي .

 

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