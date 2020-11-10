الثلاثاء 10-11-2020
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الثلاثاء، 10-11-2020 08:26 ص

التشديد على منع التجمعات

مضاعفة أعداد القوى الأمنية لضمان سير الانتخابات

امن
رجال من الأمن العام


الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة العمليات والسيطرة، العميد رامي الدباس، الثلاثاء، إنه "جرى مضاعفة أعداد القوى الأمنية لتوفير الحماية والأمن وضمان سير العملية الانتخابية".

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وأكد، في  تصريحات صحافية ، أنه "لن يتم السماح بوجود أي تجمعات حفاظا على صحة المواطنين".


وتابع "خطتنا الأمنية لهذا العام تغيرت بشكل كبير وشهدت مضاعفة لأعداد القوة الأمنية التي ستوفر الأمن والحماية للعملية الانتخابية بكافة مراحلها .. هدفنا مساعدة المواطن لإدلاء صوته ضمن الظروف الصحية ولن نسمح بوجود أي تجمّعات حفاظا على صحة المواطن".


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