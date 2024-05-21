مطار الملكة علياء الدولي يستقبل 669 ألف مسافر نيسان الماضي

الوكيل الإخباري - أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 669158 مسافرًا خلال شهر نيسان، مسجلًا بذلك انخفاضًا نسبته 6.2% مقارنة بإحصائيات عام 2023.

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وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار خلال الشهر ذاته 5,783 حركة، بانخفاض نسبته 6.3%، وتعامل مع 6,504 أطنان ضمن حركة الشحن الجوي، مما يُشكّل ارتفاعًا ملحوظًا نسبته 27.5%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.



كشفت الإحصائيات منذ بداية العام انخفاضًا نسبته 5.0% في أعداد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023؛ إذ بلغ الإجمالي 2,638,151 مسافرًا. أما بخصوص حركة الطائرات، فقد سجّل المطار 22,422 حركة، بانخفاض نسبته 5.7%، وتعامل مع 25,843 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مسجلًا ارتفاعًا مميزًا نسبته 29.6%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.



وبهذه المناسبة، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "بلا شك، تأثّرت أعداد مسافرينا خلال شهر نيسان بالوضع المستمر الذي يشهده قطاع غزة والضفة الغربية، وما تسبب به ذلك في تعليق رحلات مُختارة من مطار الملكة علياء الدولي وإليه. مع ذلك، نبقى ثابتين على هدفنا لتوسيع شبكتيْنا لشركات الطيران والوُجهات إلى جانب شركائنا في القطاع، ومستمرين بتقديم خدمات ممتازة للمسافرين. وسنواصل السعي من أجل تعزيز بيئة مطار يشعر فيها المسافرون كأنهم في بيتهم في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".