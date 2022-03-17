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الخميس، 17-03-2022 03:47 م

مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 768 ألف مسافراً وأكثر من 8 آلاف حركة طيران خلال شباط

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الوكيل الاخباري - استقبل مطار الملكة علياء الدولي 768,777 مسافرًا خلال أول شهرين من عام 2022 بارتفاعٍ نسبته 164.6%، وانخفاضٍ نسبته 38.4% مقارنة بعاميْ 2021 و2019 على التوالي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجموعة المطار الدولي.

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وفيما يتعلق بحركة الطائرات، فقد وصلت إلى 8,608 حركة خلال الشهر نفسه، مسجّلة زيادة نسبتها 119.1%، وانخفاضًا نسبته %25.7 مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي.


وإلى جانب ذلك، وصلت حركة الشحن الجوي إلى 8,301 طن مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2021 بنسبة 22%، وأقل بنسبة 41.4% مقارنة بعام 2019.


وخلال شهر شباط/ فبراير، وصل عدد المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي إلى 372,880 مسافرًا، بنمو نسبته 168.2% وانخفاض نسبته 37.2% مقارنةً بعامي 2021 و2019، على التوالي.


وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار 3,978 حركةً، مُسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 110.4% وانخفاضًا بنسبة 27.9% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي. وإلى جانب ذلك، بلغت حركة الشحن الجوي 4,254 طنًا، مُسجلة بذلك زيادة بنسبة 31.1% وانخفاضًا بنسبة 40.4% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.


وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا كلود: "كما يتضح من إحصائيات شهر شباط الماضي، فإن مطار الملكة علياء الدولي لم يصل بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، ولكننا لا نزال متفائلين مع تخفيف الإجراءات والقيود على السفر حاليًا – ومن أهمها إلغاء فحص الـ "بي سي آر" ذي النتيجة السلبية للسفر إلى الأردن ابتداءً من 1 آذار/ مارس 2022، ممّا سيُسهم في تحسين حركات المسافرين والطائرات والشحن الجوي خلال المواسم المقبلة".


 




 

 


 

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