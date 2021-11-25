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الخميس، 25-11-2021 11:33 ص

مطار الملكة علياء يستقبل نحو 3.6 مليون مسافر بـ2021

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الوكيل الإخباري- استقبل مطار الملكة علياء الدولي 3,619,894مسافرًا خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2021، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 100.1%، وانخفاضًا بنسبة 52.6% مقارنة بإحصائيات عامي 2020 و2019 على التوالي، وفقًا لما كشفته مجموعة المطار الدولي. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، فقد سجّل المطار أرقامًا أكثر من تلك التي تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة 79.1%، وأقل بنسبة 45.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، حيث وصلت إلى 36,683 حركة. أما بالنسبة لحركة الشحن الجوي منذ بداية العام، فقد وصلت إلى 48,051 طنًا، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 17.6% وانخفاضًا بنسبة 43.8% مقارنة بإحصائيات عامي 2020 و2019 على التوالي.

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وخلال تشرين الأول 2021، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 541,629 مسافرًا، مسجلًا بذلك انخفاضًا بنسبة 25.1% مقارنة بإحصائيات عام 2019. وإلى جانب ذلك، وصلت حركة الطائرات إلى 5,146 حركة بانخفاض نسبته 21.4% مقارنة بإحصائيات عام 2019، بينما وصلت حركة الشحن الجوي إلى 6,192 طنًا بتراجع بلغت نسبته 33.7% مقارنة بإحصائيات عام 2019.


وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في “مجموعة المطار الدولي” نيكولا كلود: “بالنظر إلى التعافي المتوسط للنقل الجوي العالمي، سيستغرق الأمر بضعة أعوام أخرى لتحقيق مستويات حركة السفر التي شهدناها في عام 2019 قبل جائحة “كوفيد-19″. ومع ذلك، فإن موظفينا وعملياتنا في مطار الملكة علياء الدولي على أتمّ الاستعداد لاستقبال أعداد أكبر من المسافرين؛ حيث نتوقع حدوث تقدّم ملموس في تعافي القطاع”.

 

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