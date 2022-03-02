مطاعم حمادة : جميع فروعنا تمارس عملها بشكل طبيعي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفت المدير التنفيدي لمجموعة مطاعم حمادة سمر ابو هنطش ، الاخبار التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الحجز على سلسلة مطاعم حمادة .



وفي تصريح لموقع الوكيل الاخباري قالت ابو هنطش ان سلسلة مطاعم حمادة قامت يوم امس بافتتاح فرع جديد في مطار الملكة علياء الدولي ، مشيرة ان جميع الفروع تمارس عملها بشكل طبيعي ، وان مثل هذه الاشاعات لن تؤثر على طموحها .

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