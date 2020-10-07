مطاعم مغلقة وتنتظر الضوء الأخضر من الحكومة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات ، عمر عواد ، أن هنالك العديد من صالات المطاعم الشعبية ، تنتظر التصريح الحكومي الإلكتروني لغايات إعادة فتحها ، بعد أيام على القرار الحكومي بهذا الشأن.

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وأشار عواد لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المنصّة التي تمّ إطلاقها من قبل وزارة السياحة والآثار، أضحت مُفعلة ، إلا أن هنالك مطاعم تنتظر "الضوء الاخضر" ، لإعادة فتحها واستقبال الزبائن، حيث تنتظر منذ أيام دون جدوى .

وبيّن ، أن هنالك تحدٍ آخرا يواجه العديد من المطاعم الشعبية ، نتيجة لوجود خلل ما ، بشأن البيانات الخاصة بالمطاعم ، لافتا أن صالات المطاعم السياحية ، باشرت عملها ، بعد حصولها على تصاريح العمل .

وأشار ، أن الخلل يكمن في عدم تحميل بعض "أرقام رخص المهن" ، من قبل النظام الخاص بالمنصّة لأمانة عمان الكبرى ، والبلديات ، الأمر الذي أحدث إرباكا بين أصحاب المنشآت والمواطنين الذين يرغبون بالتوجّه إلى المطاعم ، الذين اعتادوا على زيارتها .

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