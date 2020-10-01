مطاعم ومقاهي ما زالت مغلقة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أوضح نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية ، أن المنصة التي تمّ إطلاقها من قبل وزارة السياحة والآثــار ، من أجل الحصول على تصاريح لإعادة فتح الصالات "غير مفعّلة" ، عند بعض القطاعــات، لوجود خلل ما .

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ولفت عواد لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الأصل في الامر "العدالة" ، حيث أن هنالك العديد من المطاعم بشقيها السياحيّّّــة والشعبية ، لم يتم إعادة فتحها ، لعدم حصولها على تصريح إلكتروني .

وأشار ، أن الخلل يكمن في عدم تحميل بعض "أرقام رخص المهن" ، من قبل النظام الخاص بالمنصّة ، الأمر الذي أحدث إرباكا بين أصحاب المنشآت والمواطنين الذين يرغبون بالتوجّه إلى المطاعم والمقاهـــي، الذين اعتادوا على زيارتها .

"المنصة تحتوي على أخطاء ، حالت دون تمكّن العديد من المطاعم من الحصول على ترخيص، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار إغلاق العديد من الصالات في عدد من المطاعم ، وقد شمل ذلك مختلف مناطق المملــكة "، وفق عواد .

وبيّن أن هنالك العديد من المطاعم قامت بالتقديم من خلال المنصة للحصول على تصريح لإعادة فتــح صالاتها ، معبّرا عن استيائه حيال ذلك .

للدخول إلى المنصّة أنقر الرابط :

Restaurants.gov.jo

ويتضمن التعهد الإلكتروني، اشتراطات تشمل الالتزام باستقبال الزبائن في صالات المطاعم بما لا يتجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، وترك مسافة مترين اثنين بين الطاولة والأخرى، والمحافظة على التباعد الجسدي، ووضع ملصقات المسافة الآمنة على أرضيات المطعم، وتقديم الخدمة للزبائن فقط على الطاولات، على أن يكون الحجز للشخص الواحد بحد أعلى 10 أشخاص على الطاولة الواحدة.



وتشمل الاشتراطات الامتناع عن إقامة أو تنظيم أي حفلات، وتكليف موظف لمتابعة الالتزام بالشروط والإجراءات الصحية، وقياس درجة حرارة مرتادي المطعم والعاملين باستمرار.



ومن ضمن الإجراءات ، إجراء فحص الكشف عن الفيروس (PCR)لجميع العاملين في المطعم، في حال ظهور حالات بين مقدمي الخدمات فيه، وتحميل النتائج على الموقع الإلكتروني.



عدا عن ذلك، منع الأشخاص الذين لا يرتدون كمامة من الدخول إلى المطعم، والتأكيد على ارتدائها عند مغادرة الطاولة، وتوفير معقمات الأيدي في كافة مرافق المطعم، والالتزام بالعمل خلال الأوقات المصرح بالعمل بها وفق أوامر الدفاع وأي تعليمات قد تصدر لاحقاً بهذا الخصوص، وإلزام العاملين بتحميل تطبيق أمان والتأكد من تفعيله لجميع الزبائن قبل السماح لهم بالدخول.

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