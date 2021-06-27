مطالبات بالإسراع في تجهيز مركز صحي المنصورة بالطفيلة

الوكيل الاخباري -

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طالب مواطنون في مناطق المنصورة وحدّ والتين بمحافظة الطفيلة وزارة الصحة بتشغيل المركز الصحي الجديد الذي أقيم لخدمة المواطنين بديلا عن المركز القديم، مطالبين بالإسراع في توفير التجهيزات الطبية والمعدات والأثاث اللازم لاستقبال المرضى بهذا المركز الذي أنجزت مراحله كافة.وقال المختار، علي الصوا، إن إقامة المركز الصحي الجديد جاء بناء على مطالبات سكان أحياء المنصورة وتلبية لاحتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية الأولية، سيما أن المركز الصحي الحالي يعاني من ضيق المساحة والبعد عن التجمعات السكانية.