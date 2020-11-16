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الإثنين، 16-11-2020 06:13 م

مطالبات بتوفير خدمات نوعية لمستشفى الطفيلة الجديد

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الوكيل الاخباري - طالب رؤساء فروع النقابات المهنية في محافظة الطفيلة، بتوفير خدمات نوعية في مستشفى الطفيلة المدني الجديد تضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى عال للمجتمع المحلي.
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وأكد رؤساء فروع مختلف النقابات المهنية خلال اجتماع اليوم الاثنين، بحضور الهيئة المشرفة، اهمية تقديم خدمات نوعية في المستشفى وايجاد نظام خاص للحوافز اسوة بغيره من المستشفيات.

ودعا رئيس الهيئة المشرفة على مجمع النقابات المهنية في الطفيلة المهندس علي المصري إلى إيجاد نظام خاص للحوافز في المستشفى، وتوفير مواقف كافية للمركبات حسب المعايير والمواصفات المتبعة في تصميم المستشفيات، وابتعاث أطباء من أبناء الطفيلة لحصولهم على الاختصاصات الضرورية للمستشفى.

 




 

 


 

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