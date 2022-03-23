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الأربعاء، 23-03-2022 12:35 م

مطالبات بزيادة عدد محطات شحن المركبات الكهربائية في المملكة

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الوكيل الإخباري - طالب مواطنون أن يتم زيادة عدد محطات شحن المركبات الكهربائية في محافظات المملكة، بعد أن ارتفع عدد المركبات الكهربائية في الأردن بشكل كبير. اضافة اعلان


وقال مواطنون لـ " الوكيل الإخباري" إن اصحاب المركبات الكهربائية يعانون من مشكلة قلّة وجود محطات الشحن، إلى جانب طول الإنتظار لحين شحن المركبة داخل محطة المحروقات. 

وأشاروا إلى أن المحطات تتواجد في مواقع بعيدة عن مناطق سكنهم، ما يكلفهم المزيد من الجهد والوقت والمال، مطالبين الجهات المعنية أن يتم فرض زيادة عدد المحطات الكهربائية في كل محطة محروقات. 

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قالت إنه استناداً إلى المادة رقم 3 من تعليمات ترخيص انشطة شحن المركبات الكهربائية من محطات الشحن الخاصة أو العامة فإنه لا يجوز لاي شخص أن ينشئ أو يتملك أو يدير أو يشغل محطة شحن للمركبات الكهربائية دون الحصول على تصريح أو رخصة صادرة عن الهيئة.

وأضافت أنها تقوم بمنح التصاريح أو الرخص وفق التعليمات المنظمة لأنشطة محطات شحن المركبات الكهربائية العامة والخاصة، وذلك بعد ربط محطة الشحن على شبكات التوزيع، أو من خلال توليد الطاقة الكهربائية من نظم مصادر الطاقة المتجددة. 

وأكدت أنها منحت 18 رخصة انشاؤ محطة شحن . 

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