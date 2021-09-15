مطالبات بوقف مشروع طاقة شمسية أدى لقطع 172 شجرة

الوكيل الإخباري- استنكرت جمعية دبين للتنمية البيئية قطع ما يقارب، 172 شجرة حرجية تتجاوز اعمارها الـ 30 عاما، لتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية تباع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في منطقة المقابلين.



وطالبت الجمعية، الأنروا بالإعلان الفوري عن وقف تنفيذ المشروع بما يحقق مصالح المجتمعات المحلية وحقوقهم، والعمل معا بكل طاقة على ايجاد مكان بديل لا ينتهك أيا من الحقوق السابقة ويحقق الفائدة للأونروا.



وذكرت الجمعية في بيان صحفي، أن التعامل مع الثروة الحرجية على قلتها يتسم بعدم الاكتراث لهذه الثروة الوطنية، مبينة أن ما حدث في المقابلين هو تماما ما حدث من تقطيع أشجار معمرة في جامعة اليرموك في كانون الأول 2020، لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية كذلك.



وبينت في البيان، أن التعامل القائم على قطع الأشجار المعمرة واعتبار ذلك من الإجراءات التي يمكن تعويضها فانه يعني ابتداءً حرمان كل أهالي الحي من المساحة الخضراء، وبكلمات اخرى، يعني أنه مقابل تخفيض فاتورة الطاقة للأونروا لمدة 25 عاما، سيحرم الأهالي لمدة 25 عاما من المتنفس وجمالية المظهر إلى أن ينمو الشجر الذي ستقوم الأونروا بزراعته ويصبح كالشجر الذي قاموا بتقطيعه في حال تم زراعة الشجر أصلا.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة