مطالبات شعبية بالعدول عن ساعات الحظر الليلي

الوكيل الإخباري - حطّت على مكاتب "الوكيل الإخباري" ، العديد من المطالبات بشأن تمديد ساعات التجول الليلي للمواطنين ، نتيجة لعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم ، وقضاء مستلزماتهم، خاصة أن هنالك العديد من مؤسسات القطاع الخاص ترغم موظفيها على الدوام حتى الساعة الخامسة مساء، علما أنّ المنشآت تغلق الساعة السادسة مساء.

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ورأى أردنيون أن قرار الحكومة القاضي بتمديد العمل بالحظر الجزئي الليلي وحظر الجمعة ، يؤثر سلبا عليهم ، حيث أنهم كانوا يأملون أن تقلّص الحكومة ساعات الحظر الجزئي ، الأمر الذي فاجأهم على حدّ قولهم .

وعبّروا عن استيائهم حيال القرارين ، مطالبين بإعادة النظر بساعات الحظر الليلي ، خاصة في فصل الصيف .

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