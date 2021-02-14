الأحد 14-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الريحاني لـ الوكيل : الملك يولي الأيتام اهتماما كبيرا - فيديو

الصحة : لم يتم الحديث عن قرارات جديدة

العمل : فرص عمل لشركة متخصصة بالطاقة الشمسية

أسعار الذهب الأحد 14/2/2021

شركس: التزام كبير في المدارس بالإجراءات الصحية

الأمن : الفضوليون يتسببون بالازدحامات المرورية

وفيات الأحد 14/2/2021

الإجراءات الصارمة قيد الدراسة

الارصاد الجوية : ثلوج متراكمة على ارتفاع 900 متر يوم الاربعاء

ترمب عقب تبرئته: سأظل نصيرا لسيادة القانون

الأحد، 14-02-2021 01:17 م

مطالبات عاجلة بوضع سقوف سعرية للدجاج

146120_38_1465982361


الوكيل الاخباري - طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية لمادة الدجاج بجميع أنواعه وخاصة النتافات، وذلك بسبب ارتفاع سعر بيعه بشكل مبالغ به.

اضافة اعلان

ووصلت نسبة ارتفاع اسعار دجاج النتافات ما بين 40 بالمئة - 50 بالمئة عما كان يباع عليه الشهر الماضي.

 

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان اليوم الاحد، اننا نتفهم أن موجة البرد التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية قد أثرت سلبا على الكميات المنتجة من الدجاج نتيجة نفوق العديد من الصيصان وارتفاع الكلف المتعلقة بالتدفئة والاعلاف.


واشار الى ان الارتفاع الذي شهدته اسعار بيع الدجاج وخاصة النتافات مبالغ فيه ولا يعكس النسب الحقيقية التي يجب أن يباع بها، حيث كان يباع كيلو الدجاج في العاصمة عمان ما بين 115 - 125 قرشا وأصبح يباع الآن ما بين 175 - 195 قرشا، أما في المحافظات فقد كان يباع ما بين 100 - 110 قروش وأصبح يباع الآن ما بين 160 - 175 قرشا.


واضاف ان هذه الارتفاعات غير مقبولة على الاطلاق ولا تتناسب مع حجم الكلف الاضافية التي تكبدها أصحاب المزارع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أصحاب الطبقتين الوسطى والدنيا.


وبين عبيدات أن عزوف بعض أصحاب المزارع عن تربية الدجاج وخاصة صغار التجار قد ساهم بشكل كبير بتغول بعض التجار واحتكارهم لهذه السلعة الضرورية وفرض اسعار مرتفعة لبيعها.


وطالب الجهات الرسمية ذات العلاقة بتقديم الدعم اللازم لصغار التجار خاصة، كونهم يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة جعلت غالبيتهم يتوقفون عن انتاج الدواجن.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
620198123428976467967

تجارة الاردن تدعو لأخذ الاحتياطات خلال الظروف الجوية

bebac35c-1852-467e-a8aa-aad97f1b0b3b

الدفاع المدني يتعامل مع 83 حادث انقاذ خلال الـ 24 ساعة الماضية

اما

الريحاني لـ الوكيل : الملك يولي الأيتام اهتماما كبيرا - فيديو

وزارة-التربية

وزارة التربية والتعليم تقرر الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية اليوم

1202114112159770685002

الصحة : لم يتم الحديث عن قرارات جديدة

220211014498479631700

العمل : فرص عمل لشركة متخصصة بالطاقة الشمسية

أخبار متعلقة
44

حماية المستهلك : آن الاوان لتطعيم المعلمين ضد كورونا

8202031185633964820614

توضيحات من وزارة التربية والتعليم حول عودة دوام المدارس