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السبت، 17-10-2020 04:41 م

مطالبة ان يكون السبت اخر يوم حظر شامل بالمملكة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - طالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان يكون اليوم السبت اخر يوم حظر شامل بالمملكة .
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وقال الحاج توفيق في منشور على صفحته الشخصية عبر الفيسبوك : "  ان شاء الله ما نسمع بعد اليوم تصريحات غير مسؤولة وغير مدروسة تضر بالاقتصاد وتقطع رزق العباد ، وان شاء الله يتم توحيد التصريحات بخصوص الكورونا والاجراءات وان تكون شفافة وصريحة" .

 واضاف : " ان شاء الله يتم تقييم اثر كل قرار قبل اتخاذه من حيث الايجابيات والسلبيات واذا كان التقييم صعب قبل التطبيق ان يتم التقييم اولا باول وان يتم الرجوع عن القرار الخطأ او تعديله ،وان شاء الله نرى تغييرا ملموساً بسياسة واستراتيجية التعامل مع الجائحة بوجود الدكتور نذير عبيدات وان يتم عقد لقاءات دورية بين لجنة الاوبئة ووزارة الصحة من جهة والقطاع الخاص من جهة اخرى وبمشاركة وزارة الصناعة والتجارة" .

 




 

 


 

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