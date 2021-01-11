الثلاثاء 12-01-2021
الوكيل الاخباري

فيسبوك: لا خطط لرفع الحظر عن حساب ترامب

كندا: 80 وفاة و 5207 إصابات بكورونا في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو

الدكتور يوسف غوانمة في ذمة الله

إحالة عدد من كبار ضباط الأمن العام الى التقاعد - اسماء

بايدن يدعو إلى عزل ترامب

تونس: 69 وفاة و3070 إصابة جديدة بكورونا

مطالبة بأمر دفاع جديد في الاردن

جونسون: بريطانيا تواجه فترة عصيبة بسبب كورونا

انقاذ طير جارح علق على اسلاك الضغط العالي في إربد

الامن العام يكشف تفاصيل فيديو تعذيب الطفلين الذي ضجت به مواقع التواصل

الإثنين، 11-01-2021 10:40 م

مطالبة بأمر دفاع جديد في الاردن

120217185324729961316


الوكيل الاخباري - طالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الاثنين، الحكومة بإصدار أمر دفاع يعفي المستأجرين، خصوصا من تضررت مصالحهم وأغلقت منشآتهم خلال جائحة كورونا، وأضاف في مطلبه أن تمنع شركة الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن القطاعات المتضررة والمغلقة، وإعادة التيار لمن تم فصل التيار عنهم، حماية للقطاعات التي تضررت والمنشآت.
اضافة اعلان

ونوه إلى أن الصمت الاقتصادي وفق ما أسماه لا يجوز أن يبقى مستمرا، لما لحق بالتجار من خسائر وأضرار والتزامات، أثقلت جائحة كورونا كاهلهم.

وأضاف في تصريح لقناة رؤيا، أن القطاع التجاري رغم آلامه وأوجاعه، لم يعد يقوى على فرض الحظر الشامل كونه لم يعد مبررا، خاصة بعد استقرار الحالة الوبائية في البلاد، ووصول اللقاحات إلى الأردن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5ffcae1464b54

الدكتور يوسف غوانمة في ذمة الله

1202110132242433876735

إحالة عدد من كبار ضباط الأمن العام الى التقاعد - اسماء

3

انقاذ طير جارح علق على اسلاك الضغط العالي في إربد

1220202816628340051980

الامن العام يكشف تفاصيل فيديو تعذيب الطفلين الذي ضجت به مواقع التواصل

1220202718835329501040

عجلون: 16 مشغلا لتأهيل الشباب في معهد التدريب المهني

1202111123154807662212

الامن العام يكشف أسباب اختراقات واتساب الأخيرة بالاردن

أخبار متعلقة
1220209154021178906949

وزير الصحة يعلن عن اجراءات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة

12202013181135101804642

%13.18 نسبة فحوصات كورونا الايجابية في الاردن اليوم

12202014153021548346030

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1020201714626422309531

مؤتمر صحفي للإعلان عن قرارات حكومية جديدة

10202021155936500676966

توضيح حكومي حول أمر الدفاع 21

12202010171336428037273

بيان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات