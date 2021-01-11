مطالبة بأمر دفاع جديد في الاردن

الوكيل الاخباري -

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طالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الاثنين، الحكومة بإصدار أمر دفاع يعفي المستأجرين، خصوصا من تضررت مصالحهم وأغلقت منشآتهم خلال جائحة كورونا، وأضاف في مطلبه أن تمنع شركة الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن القطاعات المتضررة والمغلقة، وإعادة التيار لمن تم فصل التيار عنهم، حماية للقطاعات التي تضررت والمنشآت.ونوه إلى أن الصمت الاقتصادي وفق ما أسماه لا يجوز أن يبقى مستمرا، لما لحق بالتجار من خسائر وأضرار والتزامات، أثقلت جائحة كورونا كاهلهم.وأضاف في تصريح لقناة رؤيا، أن القطاع التجاري رغم آلامه وأوجاعه، لم يعد يقوى على فرض الحظر الشامل كونه لم يعد مبررا، خاصة بعد استقرار الحالة الوبائية في البلاد، ووصول اللقاحات إلى الأردن.