الثلاثاء 24-11-2020
الوكيل الاخباري

التعليم العالي للوكيل : سيتم التعميم على اليرموك بالالتزام بأوامر الدفاع

مطالبة بإعادة النظر بالحظر الجزئي وحظر الجمعة الشامل

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء لدعم 35 الف اسرة جديدة

وزير التربية : الوزارة تواصل استعداداتها لعودة الطلبة الى المدارس

مصطفى أبكى الأردنيين عبر برنامج الوكيل - فيديو

توجيهات من وزير الداخلية بشأن تطبيق اوامر الدفاع

أردنيتان حصلتا على مناصب ثقيلة في البيت الأبيض خلال عام

الكمامة بديلا للحظر والإغلاق

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء بشأن رواتب الموظفين

الامن العام : محاكمة شرطي حرر مخالفة كمامة وهو لا يرتديها

الثلاثاء، 24-11-2020 03:48 م

مطالبة بإعادة النظر بالحظر الجزئي وحظر الجمعة الشامل

11202016203440530436464


الوكيل الاخباري - طالبت غرفة تجارة عمان الحكومة بإعادة النظر بالحظر الشامل، الذي ينفذ يوم الجمعة من كل أسبوع، في ظل وجود التزام عالي بشروط الصحة والسلامة وغياب الرحلات العائلية والتنزه والتجمعات لدخول فصل الشتاء.
اضافة اعلان

وأكدت الغرفة في بيان أصدرته الثلاثاء، أن الحظر الشامل أيام الجمع ألحق أضرارا اضافية بالعديد من القطاعات التجارية والخدمية وبخاصة المطاعم بجميع اصنافها والمقاهي وعمال المياومة.

وأشارت إلى الأضرار التي طالت العديد من القطاعات الاقتصادية بعد تخفيض ساعات العمل اليومي جراء الحظر الجزئي، ما يتطلب إعادة النظر فيه وتمديده لبعض القطاعات لتخفيف الخسائر التي لحقت بالشركات والمحال مع ضرورة الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة.

وبينت الغرفة أن تأكيدات الحكومة بعدم وجود حظر شامل خلال العام الحالي، يؤكد على ضرورة التزام القطاعات التجارية بالاشتراطات الصحية وبخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتوفير مستلزمات التعقيم، لدعم الجهود الوطنية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الغرفة أن العديد من القطاعات التجارية والخدمية ما زالت مغلقة منذ بدء أزمة فيروس كورونا وتكبدت خسائر فادحة ما يتطلب من الحكومة إعادة النظر في ذلك والسماح لها بالعودة الى ممارسة اعمالها في ظل ارتفاع مستوى الألتزام بالشروط الصحية والسلامة العامة.

وأشارت الغرفة إلى وجود منشآت تجارية وخدمية ملتزمة ولا ذنب لها بالإبقاء على إغلاقها ومعاقبتها وبخاصة المقاهي والنوادي الرياضية وغيرها، تشغل الآف الايدي العاملة من الشباب ومترتب عليها التزامات مالية كثيرة، مشددة على ضرورة تطبيق أوامر الدفاع على غير الملتزمين فقط.

وأكدت الغرفة أن العديد من القطاعات التجارية والخدمية لم يعد لديها القدرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية ودفع رواتب العاملين لديها، موضحة انه في حال رأت الجهات الرسمية ضرورة إغلاق قطاع بعينه لدواعي صحية، عليها البحث عن ادوات لتعويضه ليبقى قادرا على الاستمرار.

ودعت غرفة تجارة عمان في بيانها لجنة الأوبئة لعقد اجتماع عاجل بين الطرفين بحضور وزراء الصحة والعمل والصناعة والتجارة والتموين للعمل كفريق واحد والتشاور بخصوص قرارات الحظر الشامل والجزئي والتعاون لضمان الالتزام بالتعليمات الصحية وادامة عمل القطاعات الاقتصادية.

وشددت الغرفة على أن القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان شريك اساسي مع مختلف الجهات لمكافحة جائحة فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين والإبقاء على دوران عجلة الاقتصاد الوطني وتجنيبه أي انعكاسات سلبية جراء الجائحة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5f883bb92a571

التعليم العالي للوكيل : سيتم التعميم على اليرموك بالالتزام بأوامر الدفاع

320201512550692194206

الضريبة تطلق خدمات إلكترونية جديدة - تفاصيل

396183_1_1606224912

تسجيل 8 طعون اليوم بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب في عمان وإربد

11202023204923130767421

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء لدعم 35 الف اسرة جديدة

11202022172545124680670

وزير التربية : الوزارة تواصل استعداداتها لعودة الطلبة الى المدارس

11

توجيهات من وزير الداخلية بشأن تطبيق اوامر الدفاع

أخبار متعلقة
مس

تعديل مواعيد مستشفى الجامعة

علي-العايد-ايجاز-صحفي-2810202001

الناطق بإسم الحكومة للوكيل : ما يتم تداوله حول صرف الرواتب قبل الحظر الشامل عارٍ عن الصحة

1120204171558459728602

الحكومة تستثني قطاعات من الحظر الشامل - اسماء

10202024221338637274057

الحكومة تكشف تفاصيل حظر التجول الشامل بعد الانتخابات

10202029113555608251804

توضيح حول موعد حظر التجول الشامل بالاردن

1120203172910643821528

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم