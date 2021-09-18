السبت 18-09-2021
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السبت، 18-09-2021 04:20 م

مطالبة بإعفاء المزارعين من القروض

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الوكيل الاخباري - طالب رئيس تجمع مزارعي الاردن المهندس ابراهيم الشريف الحكومة باعفاء المزارعين من القروض التي منحتها لهم اثناء العاصفة التي ادت الى خسائر كبيرة للقطاع الزراعي بالعام 2020 .

واضاف الشريف في تصريحات صحفية ان الحكومة قامت بتعويض كافة القطاعات ومنها القطاع التجاري اثناء حادثة غرق وسط البلد متسائلا الا يستحق القطاع الزراعي منحه دعما حكوميا من خلال تحويل القروض الى منح اسوة بباقي القطاعات الاخرى .

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