"مطالبة بإلغاء الحظر الشامل في العقبة" يثير استياء الأردنيين

الوكيل الإخباري - انهالت التعليقات على خبر "مطالبة بإلغاء الحظر الشامل الجمعة في العقبة" ، من قبل مواطنين وجدوا أن المطلب "غير مجدٍ" في الفترة الراهنة ، نتيجة لتدهور الوضع الوبائي في المملكة، إثر كورونا.

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مطالبة باستثناء العقبة من الحظر



وخلال رصد "الوكيل الإخباري" لتلك التعليقات - آخر الخبر - فقد استهجن مواطنون هذه المطالبة ، لافتين أن العدول عن الحظر الشامل يوم الجمعة مطلب شعبي يمتد في جميع أنحاء المملكة ، ولا يقتصر الأمر على محافظة بعينها - المقصود العقبة - .

ولفت مواطنون من "باب التهكّم" ، أنه في حال تم الاستجابة للمطلب ، فإن المواطنين سيتوجهون إلى المحافظة ، نتيجة للحظر الشامل الجمعة في مختلف مناطق المملكة ، لقضاء "عطلة الجمعة"، ما سيُضاعف أعداد المواطنين في العقبة ، ويزيد من وطأة جائحة كورونا.











