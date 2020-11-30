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الإثنين، 30-11-2020 09:11 م

مطالبة بإلغاء حظر يوم الجمعة والحظر الجزئي وفتح جميع القطاعات

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 الوكيل الاخباري - قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إنهم كقطاع خاص في الأردن أصبحوا حقل تجارب، مشيرا الى انه لا يوجد تشاركية بين الحكومة والقطاع الاقتصادي في اتخاذ القرارات بالأردن.
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وأضاف الحاج توفيق في تصريحات صحفية الاثنين ان حظر يوم الجمعة لم يعد له اي داعي، والأصل ان تقوم الحكومة بفتح جميع القطاعات.

وتسائل الحاج توفيق عن التبرير العلمي من إجراء الحظر الجزئي اليومي للساعة التاسعة.

وطالب بإلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة والحظر الجزئي، واعادة فتح القطاعات المغلقة، مؤكدا ان القطاع الخاص منهك حاليا.

 




 

 


 

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