مطالبة ببرنامج لفتح القطاعات المتوقفة بالاردن

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

طالب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد ابو حسان بوضع برنامج يتضمن حزمة اجراءات تستبق فتح القطاعات المتوقفة والاكثر تضرراً والمتوقع أن تبدأ تدريجياً منتصف شهر أيار الحالي وتستمر حتى مطلع تموز المقبل.وقال ابو حسان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)اليوم "اننا اصبحنا بحاجة للسرعة في وضع برنامج داعم ومتكامل لهذه القطاعات لضمان قدرتها على النهوض مجدداً وتمكينها من الاستدامة لأن قرار اعادة فتحها لن يكفي وحده دون حزمة اجراءات تنشيطية وتحفيزية مرافقة".وأشار إلى أن القطاعات المتوقفة والاكثر تضرراً لن يكون بمقدورها العودة لعجلة الدوران بعيداً نتيجة تراكم الاعباء التي خلفتها جائحة كورونا عليها سواء كانت ضريبية او بنكية وذمم مستحقة عليها وهو ما يستدعي ضرورة الاسراع بوضع برنامج دعم حكومي متكامل تتشارك في تحمل تبعاته كافة الاطراف بما فيها البنوك.