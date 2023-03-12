مطالبة بتأجيل أقساط القروض 3 أشهر بدون فوائد

الوكيل الاخباري - طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، تأجيل أقساط القروض ما لا يقل عن 3 أشهر بدون فوائد أو غرامة الفائدة؛ مما سينعكس إيجابا من ناحية تدويرها بدون أي التزامات أخرى على المقترضين.



وقال القواسمي، الأحد، في تصريحات صحفية إنّه في حال قررت البنوك تأجيل أقساط القروض على الأفراد سيتم "ضخ" 250 مليون دينار إلى السوق المحلي.



واعتبر أن تأجيل أقساط القروض من مصلحة الاقتصاد ودوران عجلته ويساعد في تحرك الأسواق، لكن المبالغ لن تأتي جميعها إلى الأسوق لأن سلم أولويات العائلة مختلفة.



وأضاف، أن هناك 1.2 مليون مقترض حاليا من البنوك، أي نحو 4 - 5 مليون أسرة ستستفيد من تأجيل أقساط القروض، مما سينعكس على عملية التسوق للمواطنين؛ خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

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