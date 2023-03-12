الإثنين 13-03-2023
الوكيل الاخباري

ولي العهد للأميرة إيمان: سعيد بزواجك يا نوّارة العائلة - صور

الملكة تنشر صوراً جديدة من حفل زفاف الاميرة إيمان

أمين عمان يسلم جائزة المناطق للأداء المتميز

مطالبة بتأجيل أقساط القروض 3 أشهر بدون فوائد

محاضرة عن التغذية السليمة في "شابات جرش"

تخريج طلبة كلية الهندسة التكنولوجية المشاركين في برنامج أنا أشارك

السفارة الامريكية تهنئ الملك بزفاف الاميرة ايمان

اختتام المعسكرات الصحية في جرش

شاب يطعن والده في عمان

عجلون الوطنية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الأحد، 12-03-2023 10:52 م

مطالبة بتأجيل أقساط القروض 3 أشهر بدون فوائد

www


الوكيل الاخباري - طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، تأجيل أقساط القروض ما لا يقل عن 3 أشهر بدون فوائد أو غرامة الفائدة؛ مما سينعكس إيجابا من ناحية تدويرها بدون أي التزامات أخرى على المقترضين.

وقال القواسمي، الأحد، في تصريحات صحفية إنّه في حال قررت البنوك تأجيل أقساط القروض على الأفراد سيتم "ضخ" 250 مليون دينار إلى السوق المحلي.

واعتبر أن تأجيل أقساط القروض من مصلحة الاقتصاد ودوران عجلته ويساعد في تحرك الأسواق، لكن المبالغ لن تأتي جميعها إلى الأسوق لأن سلم أولويات العائلة مختلفة.

وأضاف، أن هناك 1.2 مليون مقترض حاليا من البنوك، أي نحو 4 - 5 مليون أسرة ستستفيد من تأجيل أقساط القروض، مما سينعكس على عملية التسوق للمواطنين؛ خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

ولي العهد للأميرة إيمان: سعيد بزواجك يا نوّارة العائلة - صور

`

الملكة تنشر صوراً جديدة من حفل زفاف الاميرة إيمان

w

أمين عمان يسلم جائزة المناطق للأداء المتميز

www

محاضرة عن التغذية السليمة في "شابات جرش"

e

تخريج طلبة كلية الهندسة التكنولوجية المشاركين في برنامج أنا أشارك

e

السفارة الامريكية تهنئ الملك بزفاف الاميرة ايمان

أخبار متعلقة
البنك المركزي (5)

البنك المركزي يُعمم على البنوك بشأن شركة كريف والشيكات المرتجعة

1652184276991

إطلاق مخرجات مشروع عيادة الأعمال

1202321221642496375451

هل تؤجل البنوك اقساط شهر آذار المقبل بالتزامن مع رمضان؟

220231292813514127686

5 وفيات في الأردن 4 منها بسبب المدافئ خلال 24 ساعة

الشركة-الاردنية-لضمان-القروض

نمو إيرادات الأردنية لضمان القروض 7% العام الماضي

220238162745661594192

تعميم من المركزي لكافة البنوك في الأردن