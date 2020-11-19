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الخميس، 19-11-2020 02:37 م

مطالبة بتأجيل اقساط قروض البنوك الشهر الحالي والمقبل

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الوكيل الاخباري - طالبت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية البنك المركزي التدخل لدى البنوك لتأجيل القروض المستحقة خلال الشهر الحالي وكانون الأول المقبل، جراء الصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية.
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واشارت النقابة في بيان اليوم الخميس، الى أن تبعات جائحة فيروس كورونا ما زالت مقلقة، بالإضافة لشح السيولة النقدية الواضح في الأسواق والذي انعكس على تراجع الحركة الشرائية بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وبينت النقابة أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن والقطاعات الاقتصادية نتيجة الإغلاقات والحظر الشامل وتوقف العديد من القطاعات عن العمل، أدى إلى تراجع الحركة الشرائية في القطاعات الاستهلاكية.

واشارت الى أن تأجيل الأقساط التي تقدر قيمتها بنحو 300 مليون دينار شهريا سيتم ضخها بالاقتصاد الاستهلاكي، ما يعني تدوير السيولة لتشجيع الحركة الشرائية وتقوية الأسواق وإنعاشها، والتخفيف على المواطنين.

واكدت النقابة أن الجميع ينتظر من البنوك مساهمة فاعلة لدعم الاقتصاد الوطني والوقوف مع المواطن في أصعب الظروف.

 




 

 


 

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