الإثنين 18-04-2022
الوكيل الاخباري

مطلوب حاول الهروب من الأمن فصدم مركبتين في عمان

اللقاءات الرمضانية للنزلاء وذويهم تتوالى على موائد افطار مراكز الاصلاح

اعتقال رجل هاجم الشرطة بسكين قرب مقر رئيس الوزراء البريطاني

الملك لعاهل البحرين: اتمتع بصحة جيدة ومعنويات عالية

مجلس الأمن يلتئم الثلاثاء لبحث تطورات الأوضاع في القدس

الملك: على المجتمع الدولي الوقوف بوجه الممارسات الإسرائيلية

مطالبة بتأجيل سداد أقساط القروض لشهرين من كل سنة

حزب المواطنة يثمن مواقف الهاشميين حيال القضية الفلسطينية

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة وسماع دوي انفجارين

بلدية الطفيلة تنفذ حملات رقابية على نتافات الدواجن ومحلات بيع اللحوم

الإثنين، 18-04-2022 09:49 م

مطالبة بتأجيل سداد أقساط القروض لشهرين من كل سنة

320223015402630866135


الوكيل الاخباري - قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن التاجر والصانع في مركب واحد ولا يمكن أن يعمل أحدهما بمعزل عن الآخر.

وأضاف، خلال اجتماع وإفطار لممثلي قطاع الأثاث في الغرفة، اليوم الاثنين، أن التجار بذلوا جهوداً كبيرة خلال جائحة كورونا، بهدف الحفاظ على الإمدادات داخل السوق المحلية.
 
ودعا ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن، نقيب تجار ومنتجي الأثاث شرف الهياجنة، إلى تأجيل سداد أقساط القروض لشهرين من كل سنة، بهدف ضخ سيولة في السوق المحلية.

وأشار إلى أن القطاع يواجه تحديات أسوة بباقي فئات القطاع الخاص في الأردن.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الامن

مطلوب حاول الهروب من الأمن فصدم مركبتين في عمان

اعلان-تجنيد-الأمن-العام-2021-800x576

اللقاءات الرمضانية للنزلاء وذويهم تتوالى على موائد افطار مراكز الاصلاح

w

الملك لعاهل البحرين: اتمتع بصحة جيدة ومعنويات عالية

w

الملك: على المجتمع الدولي الوقوف بوجه الممارسات الإسرائيلية

244054_13_1642148912

حزب المواطنة يثمن مواقف الهاشميين حيال القضية الفلسطينية

42022181110494769365

بلدية الطفيلة تنفذ حملات رقابية على نتافات الدواجن ومحلات بيع اللحوم

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-03-23 at 12.41.02 PM

9.13 مليون دولار لتحسين شبكات مياه المصطبة في جرش

1eab1ce3-df42-4e85-8e6d-06332f092b1e

مطالبات بزيادة عدد محطات شحن المركبات الكهربائية في المملكة

WhatsApp Image 2022-03-22 at 10.01.57 AM

البلبيسي يستبعد ارتفاع إصابات كورونا بعد الانتخابات

عمل

تضامن: 459 ألف إمرأة نشطة اقتصادياً في الأردن

main_image623abbd264233

الكوفحي يحصل على أعلى أصوات بالأردن

f

%24 نسبة الاقتراع في جميع المحافظات حتى الخامسة مساء