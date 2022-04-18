مطالبة بتأجيل سداد أقساط القروض لشهرين من كل سنة

الوكيل الاخباري - قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن التاجر والصانع في مركب واحد ولا يمكن أن يعمل أحدهما بمعزل عن الآخر.



وأضاف، خلال اجتماع وإفطار لممثلي قطاع الأثاث في الغرفة، اليوم الاثنين، أن التجار بذلوا جهوداً كبيرة خلال جائحة كورونا، بهدف الحفاظ على الإمدادات داخل السوق المحلية.



ودعا ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن، نقيب تجار ومنتجي الأثاث شرف الهياجنة، إلى تأجيل سداد أقساط القروض لشهرين من كل سنة، بهدف ضخ سيولة في السوق المحلية.



وأشار إلى أن القطاع يواجه تحديات أسوة بباقي فئات القطاع الخاص في الأردن.

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