مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير السياحية

الوكيل الإخباري - طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، شمول المطاعم غير المصنفة سياحيا بقرار تخفيض ضريبة المبيعات أسوة بما حصلت عليه المطاعم السياحية.

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وأكد حمادة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أهمية الاستجابة لمطالب غرفة تجارة الأردن المستمرة بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة، لتحقيق العدالة بين المنشآت العاملة تحت مظلة القطاع.



وأشار إلى أن شمول هذه الفئة من المطاعم بقرار تخفيض ضريبة المبيعات، من شأنه أن ينعكس إيجابا على نشاط القطاع ما يعني أن المواطن هو المستفيد بالدرجة الاولى من هذا القرار من خلال تخفيض الأسعار ورفع قدرته الشرائية.



وأضاف أن قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا يضم نحو 500 منشأة خاضعة لضريبة المبيعات تشغل 10 آلاف موظف وعامل، غالبيتهم من الأردنيين، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتنشيط القطاع الذي ما زال يعاني من تبعات جائحة فيروس كورونا.



وأوضح حمادة أن الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في الفترة الحالية يجب أن تترجم على أرض الواقع من خلال اتخاذ القرارات التحفيزية التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط الحركة التجارية.