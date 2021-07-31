السبت 31-07-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا

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السبت، 31-07-2021 11:09 ص

مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا

المطاعم


الوكيل الإخباري - طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، بضرورة تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات على قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا على غرار ما حصلت عليه المطاعم السياحية.

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وشدد في بيان صحفي، اليوم السبت، على ضرورة الاستجابة لمطالب غرفة تجارة الاردن المستمرة بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة لتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع.


وقال حمادة إن منح المطاعم غير المصنفة سياحيا تخفيضا على ضريبة المبيعات من شأنه ان ينعكس ايجابا على تراجع الاسعار، وسيكون المواطن المستفيد بالدرجة الاولى من تبعات هذا القرار، موضحا ان الحكومة قامت بتخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمة على قرابة 1500 مطعم سياحي، فيما هناك 750 مطعما غير مصنف سياحيا ينتظر شموله بالقرار من أجل تنشيط الحركة التجارية ودعم استقرار العاملين لدى المطاعم، حيث يصل عددهم لنحو 10 آلاف موظف وعامل.
واعتبر حمادة الاستمرار باستثناء هذه الشريحة من المطاعم من قرار تخفيض ضريبة المبيعات بغير العادل ويتعارض مع قانون المنافسة.


وأشار إلى ان المطاعم غير المصنفة سياحيا تقدم مأكولات تعكس الموروث الاردني الى جانب أن أغلب مرتاديها من اصحاب الدخول المحدودة والمتدنية، مؤكدا ان الاثر المالي على تخفيض الضريبة على هذه الشريحة من المطاعم لا يذكر مقابل زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.


وأكد حمادة ضرورة ترجمة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في الفترة الحالية على أرض الواقع من خلال اتخاذ القرارات التحفيزية التي تسهم بتحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط عموم الأسواق التجارية.


 




 

 


 

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