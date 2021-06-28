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الإثنين، 28-06-2021 02:53 م

مطالبة بتدوير خصومات رسوم 'أمانة عمان' المسددة

ملايس


الوكيل الإخباري - طالب ممثل قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي، امانة عمان الكبرى بتدوير الخصم المتاح على ضريبة الأبنية والمسقفات وترخيص المحال، للتجار الذين سددوا ما عليهم من التزامات بداية العام الحالي.

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واكد القواسمي في تصريح صحفي اليوم الأثنين، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه،  ضرورة مساواة التجار المسددين، مع الاخرين الذين لم يسددوا ما يترتب عليهم من التزامات وحصلوا على خصومات بقرار من امانة عمان بعد تمديد المهلة حتى بداية الشهر المقبل.


واشار الى ان العدالة تقتضي المساواة بين الذين بادروا بالتسديد منذ بداية العام ولم يحصلوا على اية خصومات، والمتأخرين عن التسديد وحصلوا على الخصم التشجيعي بعد تمديد فترة الدفع.


وبين، ضرورة ان تأخذ امانة عمان بعين الاعتبار ظروف التجار المسددين منذ بداية العام الحالي، وذلك بتدوير الخصومات التي منحت للمتأخرين عن السداد للعام المقبل، مراعاة لظروفهم والصعوبات التي تواجههم جراء تراجع نشاط قطاع الالبسة والاحذية بفعل تبعات جائحة كورونا والظروف والاجراءات التي رافقت مكافحة الوباء.

 




 

 


 

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