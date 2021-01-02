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السبت، 02-01-2021 09:16 م

مطالبة بتصاريح للعاملين في توصيل الطعام ليوم الجمعة

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الوكيل الاخباري - طالب نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات عمر عواد، السبت، بتزويد العاملين في خدمة توصيل الطعام بتصاريح تخولهم إيصال الوجبات والأطعمة خلال يوم الجمعة الذي يُطبق فيه حظر التجول الشامل، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
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ورأى عواد في تصريح لقناة المملكة  أن تخفيف ساعات الحظر "أمر إيجابي" سينشط الحركة التجارية، لكنه بالمقابل سيؤدي إلى عمل ورديتين في المطاعم بدلا من وردية واحدة ما يزيد العبء المالي على المطاعم، وذلك بعد قرار الحكومة تقليص ساعات حظر التجول لتبدأ من الساعة 11 مساء للمحال والمؤسسات، ومن منتصف الليل للأفراد حتى السادسة صباحا بدءا من السبت.

واعتبر أن تطبيق حظر التجول الشامل يوم الجمعة "لا مبرر له".

وقال إن تقليص ساعات الحظر الجزئي سينعكس إيجابا على قطاع المطاعم والحلويات، و"سيرفع نسبة العمل 25%-30%" لكنه ليس كافيا".

وأضاف "لا يجوز لأمانة عمان استيفاء كافة رسوم جمع النفايات أثناء إغلاق المحال ... هناك وعود كثيرة لكن لا يوجد حلول".

وتحدث عواد عن إغلاق الكثير من المطاعم جراء تدابير الإغلاق والتصاريح وأجور العاملين.

 




 

 


 

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