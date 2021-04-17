مطالبة بتعديل ساعات الحظر الجزئي في الاردن

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، إن مبيعات الأسواق في رمضان الحالي هي الأقل منذ عشر سنوات بعد انخفاضها بنحو 50 بالمئة عن اشهر رمضان قبل الجائحة.وأضاف الحاج توفيق في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن القطاع التجاري تفاجأ بضعف المبيعات منذ أول أيام شهر رمضان، عازياً ذلك إلى ساعات الحظر الجزئي التي أرهقت التجار، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين رغم وجود عروض على المنتجات الغذائية والأساسية، وتخفيضات على أسعارها. وبين أن أسعار المواد الغذائية والتموينية والأساسية مستقرة، باستثناء ارتفاع أسعار الدواجن المحلية. وأوضح أن العروض على المنتجات كانت الأكبر في رمضان الحالي، نتيجةً زيادة عدد المحال التجارية، واستخدامها وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج والتسويق. ولفت إلى أن التجار قلقون من استمرار ساعات الحظر الجزئي على هذا النحو، مطالبا السماح بالتوصيل المنزلي بعد الإفطار لمحال المواد التموينية والمخابز ومحطات المياه.