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الأحد، 17-10-2021 11:16 ص

مطالبة بتنظيم التجارة ومكافحة البيع العشوائي في البسطات

سوق 2


الوكيل الإخباري - طالبت النقابة العامة للألبسة والأحذية والأقمشة، الجهات الرسمية المختصة والمكلفة قانونياً، بتنظيم التجارة، ومراقبة الأسواق، ومكافحة البيع العشوائي.

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ودعت النقابة في بيان اليوم الأحد، إلى وقف ظاهرة البيع العشوائي في (البسطات) بنحو دائم، وإيجاد حلول مبتكرة تحافظ على أرزاق أصحاب البيع العشوائي، وتكفل لهم استمرارية كسب قوتهم، وتؤمن لهم حياة كريمة، بما لا يضر التاجر النظامي.


وأوضحت أن البيع العشوائي، ظاهرة تقلق القطاع التجاري المرخص، ولها تداعيات سلبية عليه، منها منافسة أصحاب المحلات التجارية التي تدفع كامل التكاليف التشغيلية، من إيجارات ورواتب و اقتطاعات الضمان الاجتماعي، وتلتزم بالترخيص ودفع الضرائب. وبينت أن (البسطات) تحصل على حصة كبيرة من المبيعات اليومية "دون حق" نتيجة عدم دفعهم أي من الكلف التشغيلية، مشيرة إلى أن انتشارها يحرم المارة من استخدام الرصيف، ما ينعكس سلباً على الحركة الشرائية، ويدفع بالمواطنين العزوف عن الأسواق المرخصة . 

 

ولفتت إلى أن هذا النوع من البيع، يتسبب بانتشار فوضى عارمة في الأسواق، نتيجة استغلالها للشوارع والدخلات والأرصفة وأي مكان، مؤكدة أنها "لا تمثل أي مظهر حضاري وتخفي المظاهر الجمالية".


واعتبرت النقابة أن بسطات البيع العشوائي، المكان الأمثل للتهرب من الأجهزة الرقابية المختصة، سواء الجمركية أو الضريبية أو المواصفات والمقاييس، بما يوجد حالة من عدم الرضا والاستياء العام. 


 




 

 


 

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