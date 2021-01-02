السبت 02-01-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 02-01-2021 10:19 م

مطالبة برفع الحدّ الادنى لرواتب متقاعدي الضمان في الاردن الى 300 دينار

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الوكيل الاخباري - طالب رئيس جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي، أحمد القرارعة، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة باجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي لرفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية إلى 300 دينار، أسوة بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
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وأضاف في تصريحات صحفية ان الدستور الأردني في المادة السادسة أكد أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم، وتمّ رفع الحدّ الأدنى لرواتب متقاعدي القوات المسلحة الأردنية والمتقاعدين المدنيين إلى 300 دينار، ويجب تعديل قانون الضمان الاجتماعي لضمان العدالة بين المواطنين.

 




 

 


 

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