مطالبة بزيادة الايام المفتوحة لتلقي اللقاح

الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب الدكتور أحمد السراحنة، أن اللجنة طلبت من وزير الصحة تسهيل عملية تقديم المطاعيم للمواطنين لتشجيعهم ودفعهم للاقبال على مراكز التطعيم.وأضاف السراحنة في تصريحات صحفية إن عملية التطعيم يجب أن تكون أكثر سلاسة، ليتمكن كل مواطن يرغب بالتطعيم من الوصول إلى المراكز والحصول عليه، وهذا يحتاج إلى تعاون من قبل الوزارة.وقال إن الوزارة مطالبة بزيادة عدد الأيام المفتوحة، حيث أنها تشهد اقبالا منقطع النظير من كافة القطاعات، وهي فرصة لزيادة أعداد الذين يتم تطعيمهم للوصول إلى المناعة المجتمعية والصيف الآمن كما تخطط له الحكومة.