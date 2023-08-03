مطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين

الوكيل الاخباري - طالب رئيس جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي، أحمد القرارعة، الحكومة بإجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي لتحسين رواتب المتقاعدين، وخاصة متقاعدي المبكر، مشيرا إلى أن مدير عام المؤسسة وعد بإعادة دراسة التعديلات بعد انتهاء الدراسة الاكتوراية مطلع العام المقبل.



وأضاف القرارعة في تصريحات صحفية بأن الجمعية لديها ايمان وقناعة بقدرة المؤسسة على صرف زيادة لذوي الرواتب المتدنية خارج القانون، حيث أن هناك بنودا تتيح ذلك، مبيّنا أن هنالك متقاعدين يتقاضون رواتب (١٢٥ دينارا - ١٦٠ دينارا -٢٥٠ دينارا) وهذه الرواتب لا تكفي شخصا واحدا في ظلّ الظروف الاقتصادية الحالية وليس أسرة.

اضافة اعلان