الأحد 15-11-2020
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الأحد، 15-11-2020 05:45 م

مطالبة بعدم فرض أي قرار حظر شامل بالاردن

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الوكيل الاخباري - قال نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار سعيدات، إن أي قرار حظر شامل جديد مرفوض جملة وتفصيلا، وفي حال أرادت الحكومة ذلك فعليها تحمّل رواتب الموظفين والعاملين بالقطاع
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وشدد في تصريحات صحفية على أن المحطات أصبحت عاجزة عن التحمل أكثر، وباتت أمام خيارين؛ إما الاغلاق أو الافلاس نظرا لارتفاع الكلف التشغيلية وعدم وجود عوائد وايرادات تغطي الكلف والمصاريف والالتزامات الأخرى.

وبيّن أن خسائر قطاع المحروقات تقدر بنحو (10) مليون دينار يوميا، هذا بالاضافة لخسائر شركات التسويق الكبرى، مشيرا إلى أن المحطات أصبحت تحجز من قبل البنوك نظرا لعدم قدرتها على السداد.

 




 

 


 

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