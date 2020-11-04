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الأربعاء، 04-11-2020 06:09 م

مطالبة بقروض بدون فوائد لثلاث سنوات و إعفاء مستأجرين بالاردن

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الوكيل الاخباري - عرض مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، أمام وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي ولاسيما الناجمة عن تداعيات كورونا.
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وأكد أعضاء المجلس، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة مساء أمس الثلاثاء، أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع اليوم تتركز في العديد من القضايا، وفي مقدمتها الحظر الشامل الذي سيطبق مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية لأربعة أيام، مشيرين إلى أن الاقتصاد الوطني لم يعد يحتمل المزيد من الاغلاقات.

وبحسب بيان صحافي للغرفة، اليوم الاربعاء، أوضح أعضاء المجلس أن حظر التجوال الشامل أيام الجمع فاقم من حجم الخسائر المترتبة على العديد من القطاعات التجارية والخدمية وفي مقدمتها المطاعم والمقاهي، مطالبا السماح لهم بالعمل من خلال خدمة التوصيل المنزلي فقط، وللبقالات والسوبرماركت بالبيع للأفراد سيراً على الاقدام لتجنب الازدحامات يومي الخميس والسبت.

واكد المجلس ضرورة وجود مندوب عن غرفة تجارة عمان في لجان التفتيش التي تعمل على مراقبة تنفيذ أوامر الدفاع، وتوفير خط ساخن من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لاستقبال شكاوى التجار.

ودعا لوضع خطة طارئة لتعويض القطاعات الأكثر تضررا من خلال تقديم قروض بدون فوائد لثلاث سنوات على الأقل، لتتمكن من الصمود والعودة لممارسة نشاطها، واعفائها من رسوم التراخيص وتأجيل دفع الرسوم الجمركية والضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي والرسوم الأخرى لحين توفر السيولة لديها.

وطالب المجلس بإصدار أمر دفاع لإعفاء المستأجرين في القطاعات المتوقفة عن العمل والتي تضررت من أوامر الدفاع منذ بداية أزمة فيروس كورونا وإعطاء حوافز للمالكين مقابل ذلك.

 




 

 


 

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