مطالبة لوزير الأوقاف بالعودة عن إجراءات التباعد في المساجد



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - طالب حزب جبهة العمل الإسلامي وزير الاوقاف محمد الخلايلة، بالعودة عن جميع الاجراءات المتعلقة بتقييد الصلاة في المساجد بما فيها التباعد، في ظل الاجراءات الأخيرة القاضية بفتح جميع القطاعات في المجتمع.



وقال الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة، في مذكرة وجهها إلى وزير الأوقاف محمد الخلايلة، إن المساجد هي الأولى برفع تلك الاجراءات المتعلقة بصحة الصلاة وتمامها، والمصلون هم أكثر الناس التزاماً.

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