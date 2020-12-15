مطالب بإطلاق حملات لتشجير غابات تعرضت لحرائق في عجلون

الوكيل الاخباري - طالب مهتمون بالشأن البيئي والزراعي في محافظة عجلون وزارة الزراعة بإطلاق حملات تشجير في الغابات التي تعرضت لحرائق من اجل زيادة الرقعة الخضراء.

اضافة اعلان



وأكد مجموعة منهم على اهمية التوعية بالحفاظ على الغابات واستمرار حملات التشجير للتعويض عن الأشجار التي تعرضت للحرق.



وحذر عضو لجنة تنسيق العمل البيئي ابتهال الصمادي والمهندس اشرف فريحات من تعرض الغابات لتهديد الحرائق خاصة الحرجية و المعمرة منها الامر الذي يستدعي وضع خطة لمكافحة الحرائق والحفاظ على القيمة البيئية والسياحية للأشجار.

المصدر - بترا



