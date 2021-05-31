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الإثنين، 31-05-2021 07:16 م

مطالب بإعادة النظر بشروط عودة القطاعات للعمل

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الوكيل الاخباري - طالب أصحاب أعمال في قطاعات سمح لها بالعمل منذ الأول من حزيران المقبل، بإعادة النظر بالشروط التي وضعتها الحكومة لعودة قطاعاتهم للعمل.
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وقال مدير عام الشركة الأردنية لقطاع الترفيه، عبدالله أبو حسان، إن قرار عودة قطاعه للعمل في بداية حزيران، جاء في وقته المناسب، تزامناً مع الموسم الصيفي، لكن الشروط التي رافقت القرار معقدة. وأضاف أبو حسان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن قطاع الترفيه تضرر خلال الفترة الماضية، لافتا إلى استحالة انطباق الشروط على المنشآت الترفيهية في التاريخ المحدد، وانها تحتاج لأكثر من عام لذلك. وأوضح أن شرط حصول العامل على التطعيم منذ 21 يوما للعودة الى عمله أمر صعب، والأصعب منه هو اشتراط التطعيم على رواد المدن الترفيهية منذ نفس المدة. 

ودعا أبو حسان إلى إعادة النظر بالشروط، إذ تتطلب المدن الترفيهية العمل بالسعة التشغيلية كاملة، نظرا لخصوصية عملها، مطالبا بزيادة الدعم المخصص لقطاع الترفيه، بما يغطي الالتزامات المترتبة عن فترة الإغلاق.

 




 

 


 

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