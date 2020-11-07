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السبت، 07-11-2020 10:21 ص

مطالب بإعلان نتائج الانتخابات مساء الأربعاء

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الوكيل الإخباري - طالبت نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، بعدم ربط بدء الحظر الشامل الأربعاء المقبل بنتائج الانتخاب، داعية لصدور النتائج بعد انتهاء فترة العمل المعتادة للمنشآت عند التاسعة مساء.

ودعت النقابة إلى السماح للقطاع الخاص بالعمل يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني حتى انتهاء وقت العمل المحدد للمنشآت التجارية عند التاسعة وللأفراد عند العاشرة، لإتاحة المجال للأفراد لشراء احتياجاتهم كون الحظر الشامل يبدأ من الأربعاء وحتى صباح الأحد.

اضافة اعلان

وبين نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، منير دية إن موعد الحظر الشامل المقبل الاربعاء غير محدد بساعة وهو مرتبط بصدور النتائج وهذا ما سيربك القطاع الخاص والموظفين، مما يستوجب عدم ربط العمل بنتائج الانتخابات أو اعلان بعد سريان الحظر المعتاد، لذلك اليوم.


وأضاف": "شركات ومؤسسات وسلاسل إمداد داخل عمان وخارجها تعمل يوم الاربعاء وتحتاج لاستمرار عملها حتى مساء الأربعاء (...) يمكن إعلان نتائح الانتخاب مساء الأربعاء بعد انتهاء فترة عمل المنشآت وتنقل الأفراد وهذا يمنع المخالطة ويتيح للقطاع التجاري العمل وللمواطن التسوق دون ارتباك".


 




 

 


 

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