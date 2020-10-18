مطالب بإلغاء قرار الحظر ليومي الجمعة والسبت

الوكيل الإخباري- طالبت نقابة اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، اليوم الأحد، بإلغاء قرار الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت.

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وأكد نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة، أن قرار الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت يربك أعمال قطاع التخليص على البضائع في جميع المراكز وخاصة في مطار الشحن وجمرك عمان وحرة الزرقاء.



وقال أبو عاقولة في بيان صحفي إن الحظر الشامل يعيق تنقل وحركة العاملين داعيا إلى النظر جديا بقرار الحظر والعمل على الغاءه نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي ينتج عن الحظر.



وأشار ابو عاقولة إلى أن الحظر الشامل الذي فرضته الحكومة يومي الجمعة والسبت واعتبرته نافذا حتى اشعارا آخر يعيق تنقل الموظفين بين جميع المراكز الجمركية كما يؤخر انجاز المعاملات ويكبد الشركات خسائر كبيرة .



وطالب باعتماد التصريح الجمركي كاثبات للحركة والمرور اثناء فترة الحظر الشامل حيث تستثنى شركات التخليص من الحظر، فشركات التخليص لا تستطيع تزويد الجهات المختصة بكشوفات تفصيلية باسماء الموظفين نظرا لطبيعة العمل الذي يتطلب وجود الموظف في حال لديه عمل.



