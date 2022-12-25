مطالب باستحداث مدرستين زراعيتين في لواءي قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية

الوكيل الاخباري - طالب أولياء أمور طلبة الجهات المعنية باستحداث مدرستين زراعيتين في لواءي قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية، خاصة وأنهما يفتقران للمدارس الزراعية رغم تصنيف محافظة المفرق، بأنها المحافظة الزراعية الأولى على مستوى المملكة.



وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الوضع ساهم بحرمان الكثير من طلبة المحافظة من الانخراط في التعليم الزراعي سيما وأن ذلك التخصص يساهم بتمكين الدارسين فيه من إيجاد فرص عمل وإنشاء مشاريع زراعية خاصة لهم، إضافة إلى المساهمة بتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية على المستوى الوطني، مشيرين إلى أن الزراعة باتت تشكل العمود الفقري لمحافظة المفرق والتي تتميز بجميع متطلبات نجاح أي مشروع زراعي .

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